Wiko lancia il suo primo smartphone con HarmonyOS: ecco Wiko 5G

Parliamo di Wiko 5G , un dispositivo di gamma media con alcune caratteristiche interessanti, come la fotocamera principale da 108 megapixel . Andiamo a vedere insieme la scheda tecnica .

Wiko 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Dalla scheda tecnica possiamo facilmente dedurre che questo nuovo Wiko 5G è stato sviluppato su base Huawei Nova 9 SE, andando ad aggiornare il design.

Non sappiamo se sia stato siglato un accordo di collaborazione tra Wiko e Huawei, visto che l'azienda cinese non può commercializzare dispositivi 5G in Europa e USA.

Questo nuovo Wiko 5G arriva esclusivamente per il mercato cinese al momento. Il prezzo di partenza equivale a circa 270€. Staremo a vedere se arriverà anche in Italia.