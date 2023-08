Se avete un Galaxy, potete mettere qualsiasi widget sulla schermata di blocco: ecco come

Negli anni abbiamo imparato ad apprezzare sempre più Good Lock, l'app proprietaria di Samsung che permette di personalizzare diversi aspetti dell'interfaccia utente dei Galaxy attraverso i moduli, plugin scaricabili dal Galaxy Store (sapete come personalizzare un telefono del marchio?).

Ora, grazie all'ultimo aggiornamento, lo strumento consente di aggiungere qualsiasi widget alla schermata di blocco, anche di terze parti. Come fare? Scopriamolo insieme!

Per prima cosa, dovete scaricare Good Lock dal Galaxy Store (è gratuita). Una volta installata, avviatela, cercate il modulo LockStar e toccate il pulsante Installa (quello con la freccia verso il basso a fianco del nome). Ora toccate LockStar e verrete rimandati alla sua pagina introduttiva, poi toccate il pulsante Avvia in basso.

Consentite l'accesso ai vostri contatti da parte del modulo e ora potrete cominciare a usarlo. Si aprirà una schermata che vi mostra le anteprime della schermata di blocco, sia attiva che con l'AOD (Always On Display) attivato.

Potete scegliere se attivare il modulo su entrambe o solo su una delle due tramite gli appositi pulsanti sopra alle anteprime.

Toccate un'anteprima per iniziare a modificarla. LockStar vi consente di personalizzare la maggior parte degli elementi, come l'orologio, di cui potete cambiare lo stile, spostarlo dove desiderate o anche eliminarlo. Ma queste sono operazioni che potete effettuare anche dalle impostazioni del telefono.

La novità ora è che si possono aggiungere i widget. Per farlo, toccate un punto qualsiasi della schermata di blocco e selezionate il pulsante Aggiungi widget. Proprio come fareste per aggiungere un widget alla schermata iniziale del telefono.

Ora potete scegliere qualunque widget installato sul telefono scorrendo tra quelli disponibili, toccatelo e selezionate la voce Aggiungi. Come per i widget sulla Home, potete spostarlo, modificarlo e persino impostarne la trasparenza attraverso gli appositi strumenti. Quando siete soddisfatti, toccate la voce Salva in alto a destra.