Il widget dei Pixel sarà personalizzabile: novità in arrivo per At a Glance

Google negli ultimi anni ha dimostrato di tenere particolarmente anche all'aspetto software dei dispositivi Android, soprattutto dei suoi Pixel, rinnovando costantemente le sue app e i suoi servizi.

Tra questi conosciamo il widget At a Glance, il popolare widget che da sempre ha caratterizzato l'interfaccia grafica dedicata ai Pixel di Google. E proprio per At a Glance sono in arrivo delle interessanti novità.

Le immagini che trovate in basso mostrano come sarà possibile personalizzare il widget dei Pixel in termini grafici e di contenuti. Le immagini sono state ottenute dopo il teardown all'app Google effettuato dal team di 9to5Google, a conferma che la novità è in fase di sviluppo e che dovrebbe arrivare a breve.