Il widget di Google Calendar ha un nuovo look: l'avete ricevuto?

Google Calendar rappresenta uno degli strumenti quotidiani che milioni di utenti usano, sia nella sua versione per PC che in quella per smartphone. E proprio a proposito di quest'ultima arrivano delle interessanti novità.

Stiamo parlando del widget di Google Calendar per Android che ha appena ricevuto una rinfrescata grafica. Google ha infatti aggiornato il look del widget, come peraltro era emerso qualche settimana fa.