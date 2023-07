Ecco come saranno i widget di Google Calendar con il supporto a Material You

Ad inizio mese era già stato reso noto che l'applicazione si sarebbe adeguata in poco tempo a supportare il Material You, ma l'aggiornamento ha coinvolto solo marginalmente i widget dell'applicazione. Attualmente ne sono disponibili due di dimensioni differenti: uno più piccolo che funziona da agenda elencando gli impegni segnati sul calendario ed uno più grande che fornisce una visuale dell'intero mese . Entrambi i widget si presentano ad oggi con uno sfondo che varia dal bianco al grigio e con solo alcuni elementi che si adattano al colore del tema dinamico , ma è proprio dal profilo Twitter di Calendar che abbiamo la conferma dei futuri cambiamenti.

La rivoluzione al design dell'aspetto di Android , iniziata con la versione 12 del sistema operativo, continua la sua diffusione anche per gli elementi meno in vista dell'interfaccia. Di recente infatti abbiamo già parlato dell'aggiornamento che ha portato un maggiore impatto del Material You sulla sezione Discover dello smartphone , oggi invece è il turno dei widget di Google Calendar .

Come evidenziato dalla GIF precedente, il widget ora perde l'alternanza tra sfondo bianco o grigio per lasciare spazio al colore principale del tema dinamico creando così maggiore coerenza tra gli elementi dell'interfaccia. Cambiano anche gli indicatori di giorno e data (diventando più pronunciati) come anche l'icona del ''+'' che riprende il colore dello sfondo ma con una tonalità più scura. Non cambiano invece le icone delle voci aggiunte al calendario, mantenendo il colore assegnato.

La prima volta però che sono comparse immagini simili a questa che mostravano come i widget di Calendar si sarebbero aggiornati al Material You, è da ricondurre ad un leak riportato dal canale Telegram Google News. Nelle foto mostrate però non era presente solo il widget più dell'agenda ma anche quello della visualizzazione mensile, aggiornato secondo il medesimo stile cromatico.

Attualmente, pur installando l'ultima versione rilasciata di Calendar, sembra che questo aggiornamento non sia ancora disponibile e, contando che non ci sono annunci da parte di Google, è realistico pensare che potrebbe volerci diverso tempo prima che diventi disponibile per tutti.