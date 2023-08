Widget sulo schermo esterno di Galaxy Z Flip 5? Ora potete scegliere quelli che volete

Chissà perché i produttori dei telefoni fanno sempre le cose a metà. Prendete Galaxy Z Flip 5: è dotato di uno schermo esterno finalmente sfruttabile, ma come ogni pieghevole con formato a conchiglia non consente di lanciare tutte le app che si desiderano.

Certo, i vari marchi avranno le loro ragioni per imporre queste limitazioni, ma questo per gli utenti vuol dire compiere diverse acrobazie per poter ottenere funzioni base.

Per esempio, l'ultimo nato di Samsung per impostazione predefinita consente di mostrare alcuni widget e cinque app, e per poterne aggiungere altre bisogna utilizzare un'app proprietaria, chiamata Good Lock, che in modo tutt'altro che intuitivo o facile per un utente permette di ottenere il risultato desiderato (ecco come).

Ma i widget? Per quello, viene in aiuto l'ottima CoverScreen OS (Sistema operativo Cover Screen, in italiano), che come su altri pieghevoli di questo tipo mette sulla punta delle vostre dita tutte queste opzioni.

Lo sviluppatore ha confermato in un post su X (sì, addio tweet) di aver avviato il supporto sperimentale della sua app per Galaxy Z Flip 5, grazie a diversi giorni passate in un negozio Samsung.