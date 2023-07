Non rimpiangerete At a Glance, anche se non avete un Pixel

Questo passa anche per una rinnovata cura dei widget che Google offre sugli smartphone Android. Per quanto riguarda i Pixel, conosciamo il widget più popolare di BigG come At a Glance , un widget nato come focalizzato sul meteo e che nel tempo è stato esteso a tutti gli aspetti che riguardano le notifiche su Android.

Google negli ultimi tempi ha dato prova di tenere molto all'aspetto software dei dispositivi Android , e in particolare per tutto ciò che ruota attorno ai Pixel .

E ora un'importante novità sta arrivando anche per coloro che non hanno un Pixel ma che sono affascinati dal loro widget esclusivo più popolare. Come sottolineato da un teardown effettuato da 9to5Google, Google sta per rinnovare in maniera rilevante il widget dell'app Google, quella che è disponibile non solo per i Pixel ma per tutti gli smartphone Android.

Quelli di 9to5Google infatti hanno analizzato il codice di una delle più recenti versioni dell'app Google (proprio questo significa il teardown di un apk) e hanno scovato il nuovo design che ha in mente Google per il widget della sua app per telefoni Android.

L'immagine che trovate qui sotto mostra il nuovo design previsto il widget.