Per collegarsi a WhatsApp Web non occorrerà più scansionare il QR Code!

Nello specifico, si tratta della funzionalità "Link with phone number" , un'opzione che consentirà agli utenti di collegare il proprio account a WhatsApp Web evitando di scansionare il QR Code. Difatti, per collegare il proprio dispositivo sarà sufficiente utilizzare il numero di telefono dell'account principale ed inserire il codice monouso generato stesso da WhatsApp Web. Dopo aver aperto l'app su PC, sarà sufficiente selezionare la nuova opzione "Collega con numero di telefono", quindi inserire prima il numero di telefono e poi il codice di 8 caratteri.

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a spingere forte sulle nuove funzionalità da implementare nella nota app di messaggistica. L'obiettivo è sempre uno: migliorare l'esperienza degli utenti. A questo proposito, così come segnalato da WABeta Info, nella nuova versione beta per Android – ovvero la 2.23.14.18 – è contenuta una novità che sicuramente facilita l'utilizzo dell'app, soprattutto su PC .

Si tratta di una funzione piuttosto utile, soprattutto dopo alcune lamentele da parte di utenti che non erano in grado di utilizzare WhatsApp Web poiché la fotocamera del loro telefono era danneggiata.

A seguito di questo aggiornamento – per ora riservato ad alcuni beta tester – non sarà più necessario scansionare il QR Code. Tuttavia, segnaliamo nuovamente che la funzione, almeno in una prima fase, verrà riservata a WhatsApp Web: dunque, non sarà possibile collegare il proprio account WhatsApp ad un dispositivo mobile secondario tramite numero di telefono.