WhatsApp su Wear OS arriva per tutti!

Qualche mese fa abbiamo appreso delle prime versioni beta di WhatsApp per smartwatch con Wear OS 3 . Ora finalmente la distribuzione della versione di WhatsApp per smartwatch viene allargata a tutti .

Nelle ultime ore infatti sono arrivate conferme in merito al fatto che l'app ufficiale di WhatsApp per smartwatch Wear OS è disponibile anche per coloro che hanno la versione stabile. Sarà quindi possibile per tutti gli utenti WhatsApp usare il servizio di messaggistica sul proprio smartwatch aggiornato a Wear OS 3.

L'app di WhatsApp per smartwatch con Wear OS permette di consultare le chat in corso, avviare una conversazione, rispondere ai messaggi e rispondere alle chiamate dal proprio polso. L'app permette anche di rispondere con messaggi vocali, emoji, classico testo e risposte rapide. L'app è anche compatibile per l'utilizzo indipendente dallo smartphone se si dispone di uno smartwatch dotato di connettività LTE.