Dopo le foto, WhatsApp permetterà di inviare anche i video in alta qualità

Uno degli aspetti più criticati di WhatsApp era l'impossibilità di inviare le foto nella risoluzione originale. Per ovviare a tale criticità, gli sviluppatori hanno finalmente implementato la possibilità di inviare le foto nella loro qualità originale. Difatti, è in fase di rilascio graduale la possibilità di selezionare la qualità di caricamento di media volta per volta. In particolare, se si decide di inviare l'immagine utilizzando l'opzione di alta qualità, all'interno del fumetto del messaggio comparirà il nuovo tag "Foto HD".

Una funzione simile, così come segnalato dallo staff di WABetainfo, verrà implementata anche per i video. L'ultimo aggiornamento beta di Whatsapp per Android – ci riferiamo alla versione 2.23.14.10 – ha visto l'introduzione di un pulsante che permetterà agli utenti di inviare video in alta qualità (tuttavia, una leggera compressione verrà comunque applicata). Così come nelle foto, infatti, prima di inviare un filmato all'utente verrà chiesto di selezionare la qualità standard oppure quella HD.

Anche in questo caso, poi, all'interno del messaggio comparirà il tag "Video HD". Questa funzione, infine, non sarà disponibile se si condivide un video negli aggiornamenti di stato.