WhatsApp sui tablet Android, novità in arrivo dall'ultima versione beta

Continua l'incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che stanno provando a migliorare sempre di più il popolare servizio di messaggistica. Nelle scorse ore, infatti, è stata rilasciata una nuova versione beta dell'applicazione per dispositivi Android, per la precisione la versione 2.22.24.8. Ebbene, secondo "WABetaInfo", in questa versione è possibile scorgere segnali di un imminente annuncio dell'app per tablet.

Nel dettaglio, sembrerebbe che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di introdurre la versione per tablet tramite un banner all'interno dell'app - che verrà mostrato a seguito di un ulteriore aggiornamento – che informerà gli utenti sulla disponibilità di questa apposita versione di WhatsApp. In attesa di ulteriori comunicazioni, ricordiamo che alcuni beta testar possono già collegare il proprio account WhatsApp ad un tablet. Per fare ciò, è sufficiente scaricare l'app dal Play Store utilizzando il proprio tablet e scoprire se è possibile usare la nuova versione multi-dispositivo.