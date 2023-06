Visori VR, WhatsApp ha deciso: supporterà Meta Quest

WhatsApp, tramite il programma Google Play Beta, è pronta a lanciare la versione 2.23.13.6. L'aggiornamento, come scoperto dallo staff di WABetaInfo, contiene una novità piuttosto importante: gli sviluppatori, infatti, stanno lavorando all'aggiunta della compatibilità ufficiale di Meta Quest come dispositivo collegato.

Nello specifico, in futuro sarà possibile collegare un account WhatsApp ad un dispositivo Meta Quest. Si tratta di una notizia importante, soprattutto dopo il recente annuncio di Mark Zuckerberg, il quale ha ufficializzato il nuovo visore VR Meta Quest 3, che dovrebbe avere un prezzo di vendita non eccessivamente alto. Un aggiornamento, questo, atteso dagli utenti, visto che in passato alcuni avevano già provato a forzare l'installazione della popolare app sul visore.

Per provare la funzionalità, però, occorrerà attendere. L'opzione, infatti, è ancora in fase di sviluppo. Dunque, almeno fino ad ora, non sono disponibili ulteriori dettagli a riguardo, ad esempio su come avverrà la connessione tra l'account WhatsApp ed il dispositivo VR.

Si può soltanto ipotizzare, come sempre, che le comunicazioni saranno protette dalla crittografia end-to-end.