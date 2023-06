La nuova interfaccia di WhatsApp recupera una funzione molto richiesta

La novità, arrivata per la prima volta ad alcuni utenti nella beta numero 2.23.10.6 , per quanto apprezzata aveva però eliminato una funzione molto usata, ovvero la possibilità di passare tra le schede semplicemente scorrendo il dito sullo schermo verso destra o verso sinistra, come si dice in gergo uno swipe. Ora, a furor di popolo, la possibilità di scorrere tra schede è tornata nell'ultima beta ( come collegare lo stesso account su più telefoni ).

WhatsApp per Android ( come inviare la posizione ) sta rinnovando completamente la propria interfaccia utente, con una barra di navigazione inferiore in stile Material Design 3 che rende più facile passare tra le diverse schede.

Perché diciamo a furor di popolo? Perché nonostante la barra di navigazione inferiore, per altro prevista dalle linee guida di Material Design 3, risulti molto comoda e gli utenti ne abbiano apprezzato l'introduzione, l'eliminazione della possibilità di scorrere tra schede aveva sollevato diverse lamentele.

Ma perché è stata eliminata? Sostanzialmente, non è prevista dalle linee guida di Material Design 3, che addirittura ne scoraggiano l'implementazione. Tuttavia, sembra che WhatsApp abbia fatto un'eccezione a questa regola per soddisfare le preferenze degli utenti e migliorare la loro esperienza, soprattutto per chi ha una memoria muscolare allenata da anni in un certo modo.

Per il resto il nuovo design, finalizzato in WhatsApp beta per Android 2.23.13.4, è in tutto e per tutto aderente alle linee guida di Material Design 3, con interruttori riprogettati, pulsanti di azione fluttuanti e menu arrotondati. Per scoprire se avete ricevuto l'aggiornamento non dovete fare altro che aprire WhatsApp, perché il cambiamento è evidente.

Purtroppo, i menu arrotondati e la possibilità di scorrere tra schede al momento sono disponibili solo per alcuni fortunati beta tester. Ma non disperate: nelle prossime settimane dovrebbe estendersi a un numero maggiore di utenti, quindi continuate a controllare i prossimi aggiornamenti.