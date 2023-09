Whatsapp punta alla sicurezza ed introduce le passkey nell'ultima beta

Dopo aver reso da poco disponibili per tutti i canali, WhatsApp inizia a testare le passkey nell'ultima beta rilasciata. Precisamente parliamo della versione 2.23.20.4 e, come annunciato da WABetaInfo, già nella beta precedente ''WhatsApp stava esplorando nuovi modi per aiutarci a verificare i nostri account in quelle situazioni in cui gli utenti riscontrano un problema durante l'accesso''. Ora con l'ultima versione disponibile ''un numero limitato di tester potrebbe essere in grado di sperimentare oggi stesso il supporto della passkey!'' (a proposito sapevate già come scaricare WhatsApp Beta?).

Come evidenziato dall'immagine, la funzione passkey viene descritta come ''un modo semplice per accedere in sicurezza'' grazie ad breve combinazione di numeri o caratteri utilizzati per confermare la propria identità, garantendo inoltre la verifica dei soli dispositivi autorizzati. È possibile verificare la propria identità tramite le proprie informazioni biometriche, cioè l'impronta digitale, il volto o il semplice blocco dello schermo. Una volta entrati nel programma beta, per verificare la disponibilità di questa funzione sul proprio account basterà aprire le impostazioni di WhatsApp e cliccare poi su account. A questo punto dovrebbe essere possibile configurare la passkey.