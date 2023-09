WhatsApp: grande svolta grafica all'orizzonte

L'immagine che vedete in copertina e che trovate anche qui sotto mostra quella che dovrebbe essere la nuova interfaccia grafica dell'app WhatsApp. Si tratta di un cambiamento abbastanza rilevante rispetto a quello che vediamo attualmente: addio alla barra in verde , un aspetto che caratterizza da sempre WhatsApp, viene aggiornata la tonalità del verde dominante e anche le icone associate alle singole chat e alle sezioni dell'app.

Nelle ultime ore sono trapelati degli interessanti dettagli su una novità che è ancora in cantiere, ovvero che è ancora in fase di sviluppo da parte del team WhatsApp. Si tratta dell'interfaccia grafica dell'app.

Nell'immagine vediamo anche come la nuova interfaccia arriverà sul tema scuro dell'app di WhatsApp, in maniera praticamente complementare rispetto a quanto vediamo per il tema chiaro.

Vediamo infine come la nuova interfaccia sarà destinata alla schermata home di WhatsApp e a quella relativa alle singole conversazioni.

Insomma, WhatsApp ha in mente una ristrutturazione grafica come non si vedeva da tempo. Al momento è tutto in fase di sviluppo e nulla è disponibile a livello pubblico. Quanto abbiamo appena visto sarebbe previsto per l'app Android di WhatsApp, ma rinnovamenti simili dovrebbero arrivare anche su iOS. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul rilascio al pubblico.