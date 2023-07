Su WhatsApp importante novità in arrivo per le chiamate di gruppo

Whatsapp sta lanciando una nuova versione beta per Android, ovvero la 2.23.15.14. Tra le novità più importanti, ce n'è che sicuramente accontenterà chi utilizza spesso le chiamate di gruppo. Difatti, relativamente all'avvio di chiamata, sarà possibile aggiungere 15 persone (il limite precedente era fissato a 7). Per quanto riguarda il supporto complessivo, le chiamate di gruppo possono supportare invece fino a 32 partecipanti.

Dunque, quando si creerà una chiamata di gruppo, sarà possibile scegliere fino a 15 persone. Quest'ultime potranno partecipare alla conversazione in qualsiasi momento. Si tratta quindi di un update che punta a migliorare la comodità nel selezionare i partecipanti durante il processo iniziale. Il limite precedente di 7, infatti, poteva costringere gli utenti ad aggiungere altri contatti in un secondo momento. Questa funzione è disponibile per alcuni beta tester, mentre nei prossimi giorni sarà disponibile per un numero maggiore di persone.