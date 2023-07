WhatsApp sempre più in stile Material You: novità dall'ultima Beta

Come riportato dal solito attentissimo sito WABetaInfo, infatti, la nuova barra di ricerca è completamente ridisegnata e si allinea con i dettami del Material Design 3 di Google. La novità stilistica è presente in tutte le barre di ricerca implementate all'interno dell'app, come quella nella schermata delle impostazioni e per la ricerca di messaggi in una conversazione.

WhatsApp si sta finalmente accorgendo che da qualche anno Google ha lanciato lo stile Material You e negli ultimi mesi sta lavorando a un rinnovamento dell'interfaccia della sua app per dispositivi Android .

Ma non solo. In WhatsApp Beta per Android versione 2.23.16.4, lo stesso sito ha scoperto un'altra novità, per quanto minore.

Come si vede in queste immagini, gli elementi nella barra superiore sono ora di un bianco brillante e risaltano meglio rispetto a prima, il che conferma l'impegno di WhatsApp a migliorare l'interfaccia dell'app secondo le regole stilistiche di Google (in basso a sinistra, la vecchia interfaccia, a destra la nuova).