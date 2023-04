WhatsApp: impossibile scaricare i video da due giorni (in Beta)

Se acneh voi non riuscite a riprodurre o scaricare video dalle chat di WhatsApp sappiate che non siete i soli e che anzi è un problema estremamente diffuso fra gli utenti WhatsApp in questi ultimi due giorni. Quello che vi accomuna con gli altri utenti è che probabilmente state utilizzando la versione Beta.

Il video compare nella chat ma quando tentate di riprodurlo rimane in buffering con l'animazione del caricamento. Sembra un problema di connessione ai server visto che alcuni smartphone segnalano un problema di connessione dell'app WhatsApp e suggeriscono di tentare a cambiare rete.

Pensiamo che un problema simile non possa essere un problema particolarmente rilevante se si pensa che si tratta di una versione Beta, ma allo stesso tempo oltre due giorni di disservizio per quello che è palesemente un generico bug (e non una funzionalità nuova mal implementata) forse sono un po' troppo. Gli utenti di WhatsApp Beta segnalano di essere stati ignorati dall'assistenza WhatsApp, che speriamo però possa risolvere il problema già nelle prossime ore.

Grazie ad Alessio per la segnalazione