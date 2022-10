WhatsApp è down in tutto il mondo, Italia compresa, oggi 25 ottobre

WhatsApp è down oggi 25 ottobre , ma i problemi non si limitano al suolo italiano. Stanno infatti arrivando segnalazioni di disservizi da tutto il mondo.

Nel frattempo in Italia la situazione non è certo migliore. L'app di messaggistica non funziona da quasi un'ora oramai, e il bello è che su Downdetector in molti segnalano down legati agli operatori. Ci sono picchi di segnalazioni che coinvolgono Iliad, Vodafone, WindTre e anche gli altri operatori. Si tratta ovviamente di un errore di valutazione, visto che il malfunzionamento si limita a WhatsApp.

Nel frattempo c'è anche chi riscontra dei rallentamenti su Telegram. Molto probabile che milioni di utenti si siano riversati sui server dell'app di messaggistica avversaria, anche solo per poter comunicare nell'attesa.