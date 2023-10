WhatsApp testa l'ultima novità che proteggerà ancora di più le nostre chat!

Gli utenti sembrano aver accolto con positività questa possibile novità. Difatti, negli ultimi mesi alcuni si sono lamentati della mancanza di supporto per le chat archiviate sui dispositivi complementari. Tuttavia, questo "vuoto" era causato dal fatto che i dispositivi complementari potevano non supportare una funzione di autenticazione dedicata alle chat protette. Grazie a quest'ultima novità, quindi, WhatsApp offrirà agli utenti la possibilità di sincronizzare i blocchi delle chat su tutti i dispositivi collegati , migliorando notevolmente l'esperienza dell'utente.

WhatsApp Beta per Android si sta aggiornando alla versione 2.23.21.9 . Questa release contiene una novità piuttosto interessante: si tratta della possibilità di creare un codice segreto per le chat archiviate . Dunque, un codice necessario per proteggere le chat desiderate. Scendendo maggiormente nei dettagli della notizia, l'inserimento di questo codice consentirà agli utenti di trovare facilmente le chat bloccate anche nella barra di ricerca dell'app. Inoltre, la configurazione di un codice segreto permetterà agli utenti di bloccare le conversazioni anche dai dispositivi associati. Tra l'altro, WhatsApp suggerisce di utilizzare una parola o una semplice emoji per un accesso rapido.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, questa funzionalità è in fase di sviluppo e sarà disponibile in futuro sotto forma di aggiornamento. Come sempre, non si sa quanto tempo occorrerà per il rilascio generale.