WhatsApp arriva su WhatsApp: ecco la chat ufficiale

La novità della quale parliamo consiste nell'approdo della chat ufficiale WhatsApp che arriva sulla piattaforma di messaggistica. Si tratta di una chat gestita direttamente da WhatsApp, con la quale l'azienda intende tenere informati gli utenti sulle novità introdotte e sulle funzionalità più utili da sfruttare.

Come vedete dagli screenshot in galleria, la nuova chat verrà proposta automaticamente a tutti gli utenti tramite un messaggio automatico. Tra i primi suggerimenti proposti dalla chat ufficiale di WhatsApp troviamo quello che invita all'abilitazione della verifica in due passaggi per l'accesso al proprio account, una misura di sicurezza che sta diventando lo standard per molti servizi e piattaforme.

Coloro che riceveranno la chat ufficiale di WhatsApp avranno comunque la possibilità di archiviare la chat oppure di bloccarla, questo nel caso in cui non fossero interessati ai contenuti proposti da WhatsApp. Non sarà possibile rispondere in chat con messaggi personali.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica su larga scala, almeno per gli utenti che hanno aderito alla beta e che hanno aggiornato l'app alla versione 2.23.15.10. Fateci sapere se è già arrivata dalle vostre parti.