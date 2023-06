WhatsApp cambia look al selettore di emoji, GIF e sticker: avete ricevuto la novità?

WhatsApp si conferma tra le piattaforme di messaggistica più popolari e usate al mondo. Per questo seguiamo con costanza le novità proposte dalle sue app, soprattutto da quelle per Android e iOS. E nelle ultime ore ne è arrivata una sicuramente vistosa .

Stiamo parlando della sezione che permette di inserire nel messaggio emoji, GIF, sticker e avatar in WhatsApp. Questa sezione è accessibile tramite il pulsante contrassegnato dall'emoji alla sinistra dello spazio per comporre il testo del messaggio. L'immagine qui sopra mostra il nuovo look.

La nuova veste grafica consiste in un selettore di emoji, GIF, sticker e avatar per WhatsApp posizionato in alto, in una barra di colore bianco più marcata rispetto a quella precedente, che tra l'altro si trovava in basso.

La nuova barra permette anche di identificare meglio in quale sezione ci si trova.

La novità che avete appena visto l'abbiamo ricevuta su WhatsApp Beta per Android, dopo aver aggiornato l'app alla versione 2.23.12.12. Fateci sapere se è arrivata anche dalle vostre parti.