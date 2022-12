WhatsApp Beta introduce oltre 20 nuove emoji

Non conosce sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, i quali stanno provando ad arricchire sempre di più l'esperienza degli utenti con la popolare app di messaggistica. In questo senso, nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione dell'app dedicata ai dispositivi Android: si tratta della versione 2.22.25.12. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come funzionano le community su WhatsApp.

Ritornando all'argomento principale dell'articolo, la novità contenuta da questa versione consiste nell'introduzione di diverse nuove emoji, per la precisione ben 21. Tra l'altro, lo staff di sviluppatori ha provveduto a ridisegnare 8 emoji già presenti: tuttavia, le modifiche non sono particolarmente vistose. La nuova versione di queste emoji sarà già disponibile nell'ultima versione beta di WhatsApp mentre le 21 inedite emoji saranno implementate in un futuro aggiornamento dell'applicazione.