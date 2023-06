WhatsApp Beta introduce una novità grafica in pieno stile Material Design 3

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare senza sosta per implementare nuove funzionalità nella nota app di messaggistica. In tal senso, nelle scorse ora è stata rilasciata una nuova versione beta dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android: si tratta della build 2.23.13.16. Questa versione contiene soprattutto piccole novità grafiche che seguono le regole del linguaggio Material Design 3, lo stile su cui Google punta decisamente forte nell'universo Android.

Nello specifico, in questa versione debutta una nuova action bar di colore bianco. Si tratta di un dettaglio tramite il quale gli sviluppatori sperano di restituire agli utenti un aspetto coerente e rinnovato. Inoltre, il team di WhatsApp prevede di introdurre una barra delle azioni più scura quando si utilizza il temo scuro. Infine, sempre in questa versione beta dell'app, si può notare che la barra di stato è ancora caratterizzata dal vecchio colore verde: anche questo dettaglio, però, in futuro potrebbe essere rivisto. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio di questa novità, ancora nessuna certezza.