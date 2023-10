WhatsApp Beta riceve un'interfaccia tutta nuova: come averla subito

WhatsApp è una di quelle app che miliardi di utenti usano ogni giorno in tutto il mondo. Il centro della messaggistica istantanea per molti sta per ricevere un interessante aggiornamento alla sua interfaccia grafica.

Nelle ultime ore infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Android di WhatsApp, destinato nello specifico al canale beta dell'app. Con questo aggiornamento diversi utenti stanno ricevendo una nuova interfaccia grafica per WhatsApp.

L'immagine che trovate qui sotto riassume il tutto: vediamo come, per coloro che hanno attivo il tema chiaro di WhatsApp, il verde lascia il posto al bianco nella barra superiore. In tonalità verde, segno caratteristico di WhatsApp sin dalla sua nascita, troviamo soltanto il logo per esteso dell'app.