WhatsApp saluta una funzionalità che poteva farvi comodo

WhatsApp rappresenta un punto di riferimento praticamente per tutti noi quando si parla di messaggistica istantanea, soprattutto da smartphone.

Per questo ci interessano da vicino le novità che vengono introdotte per WhatsApp. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per l'app Android di WhatsApp, il quale si rivela particolare perché invece di introdurre una funzionalità l'ha rimossa.

Il nuovo aggiornamento rilasciato per la versione beta di WhatsApp per Android infatti rimuove la funzionalità che consente di passare tra una sezione e l'altra dell'app WhatsApp tramite le gesture laterali sulla barra di navigazione inferiore.