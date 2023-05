WhatsApp accede al microfono del vostro smartphone? Non è proprio così, ma un bug c'è

Foad Dabiri, ingegnere di Twitter, recentemente ha condiviso un tweet piuttosto strano in merito ad un presunto bug di WhatsApp: "WhatsApp sta usando il microfono in background, mentre dormivo e fino a quando mi sono svegliato alle sei del mattino (ed è solo una parte della timeline). Cosa sta succedendo?". Il tweet, in un secondo momento, è stato rilanciato anche da Elon Musk, il quale ha aggiunto che non ci si può fidare della popolare app di messaggistica.

I post sul bug hanno iniziato subito a circolare con una particolare frequenza, al punto che WhatsApp ha provveduto a rispondere con una dichiarazione ufficiale. Secondo la società, questo problema è causato da un bug relativo alla Privacy Dashboard di Android piuttosto che da un monitoraggio intenzionale. Inoltre, è stato aggiunto che Google è stata contattata al fine di indagare sulla criticità e sanare la situazione. Dunque, lo staff di WhatsApp si sarebbe subito mosso per garantire agli utenti la massima privacy.