Wear OS convince finalmente AllTrails e MyFitnessPal: arrivano le app

Evidentemente la pensano così anche due popolarissimi sviluppatori di app, MyFitnessPal e AllTrails, da tempo presenti sugli orologi della mela ma non ancora disponibili al polso degli utenti del robottino . Fino a oggi: vediamo come sono.

AllTrails per Wear OS: funziona anche offline

Man mano che proseguite, vedrete un anello verde sul progresso nel percorso, e lentamente arriverà fino al 100%. Proprio come un allenamento, potete mettere in pausa e riprendere o terminare il percorso in qualsiasi momento.

AllTrails non mostrerà statistiche sulla salute, ma per i camminatori instancabili è un must. Inoltre, se siete utenti AllTrails+, avrete a disposizione la possibilità di scaricare mappe offline sull'orologio, il che sarà utile se non avete uno smartwatch con connettività LTE e non potete portare con voi il telefono.

La nuova app AllTrails Wear OS è disponibile per il download dal Play Store, mentre AllTrails+ offre una prova gratuita di una settimana, dopodiché costa 29,90 euro/anno.