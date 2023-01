Grande novità per Wear OS: la navigazione con Maps finalmente senza telefono

Negli ultimi anni abbiamo visto Google impegnarsi sempre di più nel settore degli indossabili, con il lancio del nuovo Wear OS e del suo primo smartwatch Pixel Watch.

Questo suo impegno si è visto anche nell'evoluzione di Wear OS, un sistema operativo che ormai è presente in pianta stabile anche sugli smartwatch di un gigante come Samsung. Nelle ultime ore sono arrivate delle importanti novità proprio per quanto offre Wear OS.