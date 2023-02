Wear OS: presto Material You e colori dinamici

Sono passate poche ore da quando Google ha rilasciato il primo assaggio ufficiale di Android 14 per i suoi smartphone. Dalla prima Developer Preview non sono emerse particolari novità a livello pratico, però il suo codice sta fornendo diversi spunti su cosa aspettarci dalla versione stabile di Android 14.

Oltre alle funzionalità che dovrebbero arrivare con le prossime versioni di Android 14, apprendiamo cosa aspettarci anche in chiave Wear OS. Il sistema operativo per indossabili di Google, che abbiamo descritto nel dettaglio nella nostra guida, potrebbe ricevere novità a livello grafico.

Nel codice della prima Developer Preview di Android 14 infatti è stata scovata un'opzione chiamata DYNAMIC_COLOR_THEME_ENABLED che dovrebbe riguardare proprio Wear OS. Ad oggi infatti Wear OS proponme alcuni elementi della nuova interfaccia grafica del Material You, lanciato a partire da Android 12, ma non tutte le sue caratteristiche chiave.

Attualmente infatti anche Wear OS 3, ovvero la versione più recente del sistema operativo, è basato su Android 11.

Pertanto non vi sono tutti gli elementi del Material You. Presto però potremmo finalmente vederli su Wear OS, compresa l'opzione che permette di adattare automaticamente le tonalità di colore dell'interfaccia.

La nuova veste grafica dovrebbe anche riguardare le app installate, esattamente come avviene per Android su smartphone. Rimane comunque da capire come Google intende gestire i colori dinamici su Wear OS, visto che sul sistema operativo per indossabili non viene impostato uno sfondo di sistema.

Ci aspettiamo quindi che questa novità arriverà su Wear OS con un importante aggiornamento software. Rimane da capire se Wear OS passerà ad Android 12 come base o addirittura direttamente ad Android 14. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.