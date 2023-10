Arriva su Wear OS anche l'app di Audible

Gli sviluppatori Google continuano a lavorare per migliorare l'esperienza degli utenti su Wear OS. In particolare, l'azienda si sta concentrando sul numero delle app disponibili sugli smartwatch e, in tal senso, è stato ufficializzato il lancio di Audible, l'app che permette agli utenti di ascoltare sia libri che podcast nel modo in cui preferiscono.

L'app, caratterizzata da una libreria molto fornita, garantisce l'accesso a romanzi di tutti i generi. Tra l'altro, grazie alla notizia riportata sopra, gli utenti potranno ascoltare i loro volumi preferiti direttamente dal polso, evitando dunque l'utilizzo degli smartphone. Entrando maggiormente nei dettagli, l'app di Audible per Wear OS è caratterizzata da un'interfaccia molto immediata, che permette di selezionare facilmente l'audiolibro desiderato. L'app, tra l'altro, supporta i download offline e la possibilità di regolare la velocità di riproduzione, nonché di scegliere appunto gli audiolibri dalla propria libreria.