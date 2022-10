Wear OS come Android: un major update all'anno, supporto anche ai vecchi modelli

Con la presentazione del 6 ottobre Google ha fatto sapere che intende fare sul serio anche nel mercato smartwatch, con il suo Pixel Watch pronto al debutto. Questo avviene in parallelo alle novità introdotte per Wear OS.

Canale Telegram Offerte

A valle dell'evento ufficiale Google, Wired ha intervistato Björn Kilburn, direttore del product management per Wear OS, il quale ha fornito interessanti dettagli sul prossimo futuro di Wear OS. La prima novità è che verrà rilasciata una nuova versione di Wear OS ogni anno.

Non è chiaro se si passerà da 3.0 a 4.0 oppure se il passaggio da 3.0 a 3.5, avvenuto quest'anno per Galaxy Watch 5 e Pixel Watch, conterà come nuova versione. Con un aggiornamento importante all'anno Wear OS adotterà la stessa linea di Android, e sarà anche compatibile con la possibilità di integrare facilmente e tempestivamente le novità introdotte da Android a tema wearable.