Wear OS 4 sarà il più colorato di sempre

A oggi, Wear OS 3 risulta essere ancora un lusso per pochi. La più recente versione del sistema operativo, particolarmente interessante perché segna un grande stacco in termini di interfaccia grafica rispetto alla versione precedente, infatti la troviamo su pochi dispositivi.

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi e interessanti dettagli che riguardano proprio Wear OS, il sistema operativo per smartwatch sviluppato in casa Google. Nello specifico si tratta di Wear OS 4 , la nuova generazione del sistema operativo che dovrebbe arrivare a fine anno .

Nonostante l'aggiornamento a Wear OS 3 faccia fatica a diffondersi, possiamo avere un primo assaggio di cosa aspettarci con il nuovo Wear OS 4. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, sarà il più colorato di sempre grazie all'introduzione del Material You.

Le immagini che trovate in basso mostrano infatti cosa aspettarci dalla nuova versione di Wear OS soprattutto in termini di interfaccia grafica. I cambiamenti più significativi li vedremo nella sezione delle Impostazioni rapide, e anche in quella relativa alla ricerca di app in locale. Chiaramente la tonalità dominante sarà coerente con il quadrante impostato.