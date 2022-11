Wear OS 3 non va d'accordo con alcuni quadranti di terze parti: problemi per l'AOD

Il lancio di Pixel Watch (qui trovate la nostra recensione) ha rappresentato un importante passo avanti per Google, non solo dal punto di vista hardware, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo software, iniziato con un sistema operativo completamente rinnovato (Wear OS 3, in Pixel Watch arrivato alla versione 3.5) e la decisione di rilasciare un aggiornamento all'anno come per Android

E proprio l'ultima iterazione di Wear OS sembra alla base di un problema riguardante l'AOD (Alway On Display, schermo sempre attivo), la funzionalità di mantenere lo schermo sempre in funzione pur rinunciando a un po' di autonomia.

Alcuni utenti hanno infatti scoperto nel loro nuovo Pixel Watch che alcuni quadranti non sono perfettamente compatibili con l'AOD, in quanto lo schermo si spegne inesorabilmente dopo circa 15 minuti (un tempo variabile da utente a utente), e per riattivarlo bisogna o toccarlo o girare il polso (se la funzione tilt-to-wake è attiva).

Il problema è poi stato replicato usando il quadrante Looks anche su Fossil Gen 6 Wellness, uno smartwatch rilasciato con Wear OS 3, ma non con Samsung Galaxy Watch 4 (anch'esso uscito con Wear OS 3 ma con l'interfaccia proprietaria One UI).

Ma cosa sta succedendo? Indagando sulla questione, lo sviluppatore di Pixel Minimal Watch Face ha scoperto che il problema impatta i quadranti non creati utilizzando la libreria Jetpack Watch Face, che ha raggiunto la stabilità a dicembre dello scorso anno.

Il problema si può quindi risolvere in due modi: o gli sviluppatori aggiornano i loro quadranti utilizzando la nuova libreria, cosa che (se mai succederà) impiegherà diverso tempo, oppure Google ci mette mano direttamente in Wear OS 3.

Da quanto si può capire leggendo la pagina di IssueTracker, la GrandeG potrebbe optare per la seconda ipotesi. Dopo aver dato risposte di routine e aver chiuso la segnalazione di bug piuttosto frettolosamente, i referenti della società sono stati sommersi da una serie di segnalazioni e l'hanno riaperta, affermando che il team di sviluppo sta studiando il problema in maniera approfondita.

Detto questo, disattivare l'AOD è sicuramente una delle prime azioni che vi consigliamo di compiere per aumentare l'autonomia di Pixel Watch, che purtroppo non brilla particolarmente da questo punto di vista.