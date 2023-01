Wear OS 3 fa bene: aumentano i dispositivi attivi

E a proposito degli smartwatch, Google ha affermato che "i dispositivi indossabili rappresentano una parte importante dell'ecosistema multi-dispositivo. Tra l'altro, è compatibile con più di 300 modelli di cuffie di marchi come Beats, JBL, OnePlus e Sony" con Fast Pair. E a questo proposito, nel 2022, sono stati effettuati oltre 320 milioni di abbinamenti Fast Pair per trovare e connettere istantaneamente gli accessori nelle vicinanze ai propri dispositivi".

Per quanto riguarda l'ultima versione di Wear OS, ricordiamo che consente di "utilizzare l'app Fotocamera per migliorare i tuoi selfie e controllare da remoto l'otturatore della fotocamera sui telefoni Pixel o utilizzare l'app Google Home per controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili come il termostato e le luci. Quando esci per una corsa, chiedi all'Assistente Google su Wear OS di avviare rapidamente la riproduzione di una playlist di Spotify e monitorare il tuo allenamento con Fitbit o Adidas Running sul tuo smartwatch".