Alcuni smartwatch Wear OS dicono addio a Google Assistant

Google ha da sempre mostrato la sua presenza nel settore smartwatch, soprattutto dal punto di vista software, con il suo Wear OS che da molti anni anima alcuni degli smartwatch sul mercato.

Siamo arrivati a un punto in cui la nuova frontiera del sistema operativo è caratterizzata da Wear OS 3, con la quarta generazione che già è all'orizzonte. Tnttavia, non sono molti gli smartwatch aggiornati all'ultima versione di Wear OS, e per quelli che sono rimasti a Wear OS 2.0 arriva una brutta notizia.

Sembra infatti che Google Assistant scomparirà definitivamente dagli smartwatch con Wear OS 2.0. Come vedete dall'immagine in basso, condivisa dall'affidabile Mishaal Rahman , Google sta inviando una notifica agli smartwatch non ancora aggiornati a Wear OS 3 per comunicare l'imminente addio a Google Assistant.