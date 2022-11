A Waze non piace il nuovo Android Auto

C'è grande fermento attorno ad Android Auto visto che finalmente siamo pronti a provare con mano la nuovissima interfaccia utente che Google ha sviluppato negli ultimi mesi.

Stiamo parlando di Coolwalk, il nome in codice usato per indicare la nuova generazione di Android Auto. Qualche giorno fa abbiamo appreso del rilascio della prima versione del nuovo Android Auto in versione beta pubblica. In questo articolo abbiamo descritto nel dettaglio tutte le novità introdotte.

Purtroppo però sembra che non tutte le app principali sono in grado di supportare la nuova interfaccia grafica di Android Auto. È questo il caso di Waze, la nota app per le mappe e navigazione. Waze infatti sembra non supportare ancora l'interfaccia divisa proposta da Android Auto.

L'interfaccia grafica divisa in più finestre è una delle novità principali di Coolwalk. Con l'interfaccia divisa è possibile avviare la navigazione e al contempo avviare una seconda o una terza app parallela alla navigazione per controllare i contenuti multimediali o l'app Telefono di Android Auto.

Come vedete dallo screenshot che trovate qui sotto, Waze occupa a prescindere tutto lo schermo a disposizione, senza lasciare spazio a seconde o terze app in esecuzione.