Waze riceverà la nuova interfaccia divisa di Android Auto

Tuttavia, ad oggi, l'applicazione soffre ancora alcuni limiti, a partire dal mancato supporto della nuova interfaccia "Coolwalk" che Google sta diffondendo su Android Auto e che consente all'utente di fare più azioni in contemporanea. Difatti, l'ultima interfaccia permette di mostrare due app insieme : si tratta di un'opzione utile, anche se al momento è limitata a Google Maps e ad un'app multimediale a scelta dell'utente. Le cose per Waze, però, presto potrebbero cambiare.

Sono tempi di importanti cambiamenti per Waze , una delle applicazioni di navigazione più utilizzate dagli utenti. Ad esempio, recentemente Google ha deciso di unire il team di Waze a quello di Google Maps con lo scopo di ridurre i costi: in pratica la divisione Geo di Google assorbirà oltre 500 dipendenti di Waze. Lato software, invece, l'app ha beneficiato di una serie di novità, come la nuova app per i sistemi di infotainment dotati di GAS (Google Automotive Services).

Nelle scorse ore, infatti, alcuni utenti del sub Reddit hanno segnalato che all'apertura di Waze su Android Auto è comparso il seguente avviso: "Supporto della dashboard di Waze in arrivo". Nel dettaglio, il messaggio viene visualizzato sopra il pulsante del cassetto delle applicazioni. A riguardo, comunque, non sono state ancora fornite tempistiche precise: quindi non si sa quando verrà rilasciato questo aggiornamento. Quel che è certo, però, è che anche gli utenti di Waze potranno finalmente beneficiare dell'utilizzo in split-screen dell'app.