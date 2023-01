Waze finalmente sta ricevendo il supporto alla nuova interfaccia di Android Auto “Coolwalk"

Buone notizie in arrivo per gli utenti di Waze, una delle app di navigazione più utilizzate. Difatti, l'ultima versione beta del software include il supporto a "Coolwalk" - così come annunciato da un post su Reddit - la nuova interfaccia che migliora notevolmente l'esperienza d'utilizzo della piattaforma "Android Auto". La novità, fino ad ora, è stata già resa disponibile per molti utenti, tuttavia per una diffusione completa occorrerà attendere l'update in versione stabile (che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane).

In particolare, gli utenti di Waze ora potranno utilizzare le nuove funzionalità, a partire dalla possibilità di dividere lo schermo per utilizzare due applicazioni contemporaneamente, ad esempio un'app come Waze ed una per la riproduzione musicale. Insomma, si tratta di una novità attesa da molti utenti, così come è atteso da diversi l'aggiornamento alla nuova interfaccia di Android Auto. Difatti, ad ora, Google non avrebbe ancora implementato il supporto per "Coolwalk" per la maggior parte degli utenti nonostante abbia annunciato il lancio dell'aggiornamento subito dopo Capodanno.

Nel dettaglio, in un sondaggio organizzato da "9to5Google", è emerso che oltre l'80% degli utenti di Android Auto ancora non ha ottenuto l'accesso alla nuova interfaccia.