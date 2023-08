Waze con Android Auto ha seri problemi con alcune BMW

Waze è un serio concorrente di Google Maps quando si parla di piattaforme per le mappe e la navigazione, e da tempo offre la sua versione per Android Auto. Peccato che anche il suo utilizzo non è esente da bug .

Uno dei bug più recenti scovati per la versione di Waze su Android Auto riguarda da vicino gli utenti con una vettura BMW. Nello specifico, i problemi si manifestano per coloro che hanno una vettura BMW con display heads up.

I display heads up sono una particolare tipologia di display che permette di avere le informazioni di Android Auto direttamente in sovraimpressione sul parabrezza, nella sua parte inferiore vicino al volante. In questo modo i conducenti non devono dirigere lo sguardo in una direzione diversa dalla strada.

Il bug che coinvolge Waze implica l'impossibilità di visualizzare correttamente le indicazioni stradali quando si avvia la navigazione sul display heads up. Il bug sarebbe circoscritto all'utilizzo di Waze e non a quello di Maps.

Il team di Android Auto ha affermato di essere a conoscenza del problema e di essere a lavoro per rilasciare il fix. Non conosciamo le tempistiche di risoluzione, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.