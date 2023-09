Questa potrebbe essere l'app definitiva per creare quadranti su Wear OS

Una delle maggiori attrattive di Android è la sua natura aperta, che consente di personalizzare praticamente ogni aspetto del telefono a nostro piacere. Lo sanno bene gli utilizzatori di KWGT, una fantastica app che consente di creare bellissimi widget e con poco sforzo.

Ora, gli stessi sviluppatori hanno appena lanciato sul Play Store KWCH, Kustom Watchface Maker, un creatore di watchface per Wear OS in grado di darvi assoluto controllo sul quadrante del vostro orologio.

Grazie al suo editor WYSIWYG (what you see is what you get, quello che vedi è quello che ottieni), con KWCH potete creare quadranti digitali e analogici personalizzati (con lancetta dei secondi), modelli animati, sfondi di mappe dal vivo, widget meteo, sofisticati monitor di CPU o memoria e molto altro. Il solo limite è la vostra immaginazione.