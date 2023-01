Il Watch Unlock tra Wear OS e Android 13 è vicino al rilascio

Pixel Watch è arrivato accompagnato dalla nuova versione di Wear OS . Oltre al rinnovamento grafico del sistema operativo per indossabili, Google ha recentemente annunciato delle interessanti nuove funzionalità . Tra queste troviamo quella denominata Watch Unlock .

Google negli ultimi anni ha investito parecchio sforzi non solo nel settore smartphone , dove ha rinnovato profondamente i suoi Pixel, ma anche in quello degli smartwatch dove ha presentato il suo primissimo Pixel Watch .

Lo sblocco automatico avviene senza alcuna azione da parte dell'utente. Se attivo si visualizzerà un messaggio sullo schermo del dispositivo che indica lo sblocco per mezzo di Watch Unlock nel caso in cui uno smartwatch Wear OS si trovi nelle vicinanze.

Nonostante la stessa Google ha precisato che la funzionalità deve ancora essere ultimata e che pertanto è ancora in fase di sviluppo, sono stati trovati degli importanti riferimenti all'implementazione della stessa funzionalità in Android e in Wear OS nell'ultima versione, la 23.03.13, dei Google Play Services.

9to5Google nel suo teardown dei Google Play Services è riuscita a identificare dove verrà localizzata l'attivazione di tale funzionalità. Sarà possibile attivare e gestire i dispositivi abilitati al Watch Unlock tramite Impostazioni > Sicurezza e privacy > Altre impostazioni di sicurezza. Gli screenshot in galleria mostrano un'anteprima di come si presenterà l'interfaccia grafica per gestire il Watch Unlock.

Per riassumere dunque la funzionalità prevede:

Di usare lo smartwatch per sbloccare il dispositivo quando il volto o l'impronta digitale dell'utente non vengono riconosciuti. Utile quando si indossa una mascherina o si hanno le dita bagnate.

il dispositivo quando il volto o l'impronta digitale dell'utente non vengono riconosciuti. Utile quando si indossa una mascherina o si hanno le dita bagnate. Lo smartwatch deve essere sbloccato, al polso e vicino al dispositivo da sbloccare. Non sarà necessario sbloccare nuovamente lo smartwatch.

Quando il dispositivo viene sbloccato si riceverà una notifica sullo smartwatch . Per bloccare nuovamente il dispositivo sarà sufficiente toccare la notifica presentata a schermo.

. Per bloccare nuovamente il dispositivo sarà sufficiente toccare la notifica presentata a schermo. Per usare Watch Unlock sarà necessario avere un dispositivo (telefono o tablet) aggiornato ad Android 13.

Google non ha ancora precisato quando verrà lanciata ufficialmente la funzione Watch Unlock.

Continuate a seguirci per non perdervi i prossimi aggiornamenti.