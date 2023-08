Watch Unlock permetterà di sbloccare il tuo Pixel utilizzando Pixel Watch

Durante il CES 2023 fu presentata una funzionalità su Pixel Watch piuttosto interessante: si trattava di Watch Unlock. Procedendo con ordine, gli smartwatch Wear OS possono essere collegati agli smartphone Android per abilitare una serie di funzionalità, tra cui Smart Unlock, che consente agli utenti di sbloccare il proprio cellulare semplicemente posizionando il proprio orologio accanto ad esso. In tal senso, Google è pronto a introdurre un'altra funzionalità che promette funzionalità simili, ma con un maggior grado di sicurezza, ovvero Watch Unlock.

In particolare, la nuova opzione consente agli utenti di Pixel Watch di mantenere sbloccati i propri dispositivi Android quando smartphone e smartwatch sono vicini. Inoltre, tra Smart Unlock (già disponibile) e Watch Unlock vi sono alcune differenze. Ad esempio, l'ultima feature si può attivare esclusivamente quando l'orologio è sbloccato, si trova al polso dell'utente ed è vicino al telefono: dunque, è una funziona più sicura di Smart Unlock.

Inoltre, come si può vedere su un video di AssembleDebug postato su X, la nuova funzione sarà disponibile su Google Pixel nella sezione "Altri impostazioni di sicurezza". A riguardo, l'azienda spiega che Watch Unlock rappresenterà una modalità conveniente per sbloccare il telefono "quando le dita sono bagnate o il viso non viene riconosciuto".