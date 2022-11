Nuova vulnerabilità Android: basta una scheda SIM per bypassare la schermata di blocco

Basta infatti sbagliare di proposito il codice PIN per tre volte e dunque digitare il codice PUK per sbloccare lo smartphone, bypassando del tutto la schermata di blocco. Potete vedere l'intero procedimento nel video qui in basso, pubblicato proprio da David Schütz sul proprio canale YouTube.

Il funzionamento di questa falla di sicurezza è pericolosamente semplice: è necessario che un malintenzionato abbia fisicamente accesso allo smartphone e che sia in possesso di una SIM protetta da codice PIN e di cui conosca anche il codice PUK ed il gioco è fatto. Inserendo la SIM nello smartphone al posto di quella vecchia, all'utente sarà richiesto di inserire il codice PIN, ed è proprio questo il momento in cui è possibile sfruttare la falla.

Come funziona la falla

Senza andare troppo nello specifico, basta sapere che il sistema operativo Android mostra la schermata di blocco "al di sopra" di tutte le altre attività: in alcuni casi, per rimuovere questa schermata basta autenticarsi con l'impronta digitale o tramite riconoscimento facciale, mentre in altri casi è necessario inserire per forza il codice (questo avviene solitamente dopo aver appena acceso il dispositivo).

Nel caso di questa falla, quando l'utente inserisce la nuova SIM protetta da codice PIN, viene mostrata una "nuova schermata di blocco" al di sopra di quella classica, nella quale inserire appunto il codice PIN e il codice PUK della SIM. Quando il codice PUK viene confermato, il sistema operativo rimuove però tutte le schermate di blocco (ovvero quella di richiesta del codice PIN e quella classica di Android a cui tutti siamo abituati), mentre dovrebbe limitarsi a nascondere la schermata relativa al codice PIN della SIM.

Questa falla di sicurezza è molto efficace con dispositivi che sono stati sbloccati almeno una volta prima di effettuare questa procedura: nel caso in cui il dispositivo sia stato appena acceso, la falla funzionerà comunque, ma sarà impossibile accedere ad alcuni dati e alcune app potrebbero funzionare male (questo perché il sistema operativo rende accessibili tutti i dati solo dopo essere stato sbloccato almeno una volta).