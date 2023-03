I volumi di suonerie e notifiche finalmente separati con Android 14

Android 14 è ormai alle porte, con Google che ha rilasciato la seconda Developer Preview per i suoi smartphone Pixel e che il prossimo mese lancerà la prima beta pubblica.

In attesa della prima versione pubblica apprendiamo delle novità che faranno sorridere buona parte degli utenti e che dovremmo vedere prossimamente su Android. Parliamo degli slider per controllare i volumi audio.

Lo screenshot che trovate qui sotto mostra di cosa stiamo parlando: sembra che finalmente Google si sia decisa a introdurre un controllo separato per i volumi relativi alle notifiche e alle suonerie. In precedenza questi due volumi erano accorpati in un unico slider, e per personalizzarli singolarmente era necessario recarsi nelle Impostazioni di Android.