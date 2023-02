Vodafone a braccetto con Google: novità per RCS, Pixel e Android TV

Messagistica RCS

Vodafone venderà ufficialmente i Pixel

Possiamo aspettarci che Vodafone commercializzerà anche i futuri dispositivi Pixel di casa Google. Ancora non sappiamo però se la commercializzazione è prevista per l'Italia . Vodafone non ha specificato in quali paesi avvierà la vendita ufficiale di dispositivi Pixel.

Vodafone TV powered by Android TV

Arriva Vodafone TV powered by Android TV. Vodafone ha infatti annunciato che adotterà ufficialmente Android TV come sistema operativo per i suoi set up box Vodafone TV. Questo significa pieno supporto al Play Store per installare app per smart TV, con le consuete personalizzazioni di Vodafone TV per fornire esperienza di streaming multimediale.