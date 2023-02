Tre innovazioni fondamentali per migliorare la fotografia da smartphone secondo Vivo e ZEISS

Rispondere a tali domande non è certo semplice, ma per fortuna in nostro soccorso arrivano Vivo e ZEISS . Le due aziende collaborano già da tre anni per innovare in campo fotografico su smartphone, e hanno in serbo novità molto interessanti per i prossimi modelli in arrivo nel 2023. Ecco dunque i tre pilastri che guideranno l'innovazione delle fotocamere su smartphone e della qualità fotografica degli scatti.

La fotografia da smartphone sta diventando sempre più centrale nelle vite quotidiane di miliardi di persone in tutto il mondo. Sono ormai una nicchia gli utenti che scelgono di acquistare le fotocamere (mirrorless o reflex), che hanno un costo spesso elevatissimo e richiedono una certa pratica per produrre risultati di alto livello. Si fa tutto con lo smartphone, un solo dispositivo dotato di varie ottiche e sempre a portata di mano. Ma quali sono le nuove tendenze della fotografia da smartphone ? Cosa possiamo aspettarci dai migliori cameraphone per il 2023?

Foto di notte o con scarsa illuminazione

Uno dei maggiori problemi per le foto scattate da smartphone è la gestione del rumore in condizioni di scarsa luminosità, in particolare per le foto in notturna. Questo è dovuto principalmente alle dimensioni molto compatte dei sensori per smartphone, che possono catturare una quantità di luce abbastanza limitata.

Per fortuna sono in arrivo i sensori da 1" di nuova generazione, che puntano a catturare più luce per ottenere un miglior rapporto segnale/rumore. Saranno inoltre utilizzati elementi ottici in vetro, in modo da massimizzare la pulizia dell'immagine, evitando artefatti sull'immagine.