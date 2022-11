Vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+ ufficiali: si punta tutto sulla fotocamera

Nelle ultime ore Vivo ha ufficializzato la nuova lineup di top di gamma. Parliamo dei nuovi Vivo X90 , X90 Pro e X90 Pro+ , attualmente svelati soltanto per la Cina. Andiamo a vedere insieme le schede tecniche complete.

Nel panorama del mercato smartphone globale abbiamo visto come Vivo si stia ritagliando un posto in prima fila anche a livello internazionale, con i suoi top di gamma Android che ormai vogliono competere con quelli degli altri big.

Uscita e Prezzo

La nuova serie Vivo X90 è stata annunciata esclusivamente per il mercato cinese al momento.

Il prezzo di lancio parte dall'equivalente di circa 500€ per Vivo X90, di circa 680€ per Vivo X90 Pro e di circa 880€ per Vivo X90 Pro+.

Aspettiamoci che l'azienda cinese lanci nel prossimo futuro questi nuovi top di gamma anche in Italia. Torneremo ad aggiornarvi appena avremo novità certe in questi termini.