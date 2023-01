Vivo X80 Pro da DxOMark: lontano dai top cameraphone

Nel panorama del mercato smartphone globale abbiamo visto come Vivo si stia ritagliando un posto in prima fila anche a livello internazionale, con i suoi top di gamma Android che ormai vogliono competere con quelli degli altri big, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fotografico.

Il risultato è sicuramente positivo anche se non particolarmente entusiasmante. Vivo X80 Pro è stato giudicato con un punteggio complessivo di 137 punti, il che piazza il dispositivo al 12° posto della classifica generale.

Vivo X80 Pro si piazza così ai piedi dei principali top di gamma del momento, in ritardo anche su iPhone 13 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra. Un risultato leggermente peggiore è stato collezionato dalla variante con processore MediaTek del dispositivo, che si piazza al 14° posto con 135 punti.

Tornando alla variante con processore Snapdragon, che è quella commercializzata anche in Italia, DxOMark ha valutato con un parziale di 139 punti le performance in fase di scatto, con 133 punti quelle in fase di zoom e con 133 punti quelle in registrazione video.

Tra i punti positivi emersi durante i test di DxOMark troviamo l'ottimo range dinamico, buona gestione dell'esposizione sui volti, la buona stabilità dei colori durante i video e le ottime performance dell'autofocus durante la registrazione video. Tra quelli negativi troviamo invece problemi con la gestione dell'esposizione negli scatti al chiuso, problemi di artefatti in condizioni di alto contrasto e la perdita di dettaglio in condizioni di scatto con alte luci e al chiuso.

Qui sotto trovate un riepilogo grafico dei test effettuati da DxOMark su Vivo X80 Pro. Per maggiori dettagli tecnici vi suggeriamo invece di far riferimento al report completo sul sito ufficiale. Infine, rimanendo in tema fotografia, vi segnaliamo la nostra guida dettagliata per installare la GCam su smartphone Android senza root.