Vivo X80 Lite 5G ufficiale: un ottimo equilibrio

Nel panorama del mercato smartphone globale abbiamo visto come Vivo si stia ritagliando un posto in prima fila anche a livello internazionale, con i suoi top di gamma Android che ormai vogliono competere con quelli degli altri big.

Vivo X80 Lite 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Vivo X80 Lite 5G è stato annunciato esclusivamente per il mercato della Repubblica Ceca al momento. Le colorazioni disponibili sono Sunrise Gold e Diamond Black, mentre il prezzo di lancio si attesta attorno all'equivalente di circa 450€.

Al momento non sappiamo se l'azienda cinese intende nel prossimo futuro commercializzarlo anche in Italia. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più in merito.